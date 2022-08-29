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Kocaeli’de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli’de dün ve bugün yakalanan toplam 401 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.
Asayiş 29.08.2022, 16:30
Kocaeli’de dün ve bugün yakalanan toplam 401 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.
Kocaeli’de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yakalanan şahıslar, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Dün 174, bugün ise 227 olmak üzere toplam 401 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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