Kocaeli’de 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 etil alkol olmak üzere toplamda 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken bir kişi hakkında işlem başlatıldı.