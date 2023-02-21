Kocaeli’de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan araçlardan 4 düzensiz göçmen çıktı. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde durdurulan araçlardan 4 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.O. ,T.İ. ve H.R. isimli 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.