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Kocaeli’de 34 silah ele geçirildi
Kocaeli’de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 34 tane silah ele geçirildi.
Asayiş 30.01.2023, 19:08
Kocaeli’de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 34 tane silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Ocak tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 22 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 delici kesici alet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.