Kocaeli’de 333 bin 400 makaron ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin şubat ayında yaptığı operasyonlarda 333 bin 400 gümrük kaçağı makaron ve piyasaya değeri 480 bin TL olan elektronik ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şubat ayı içerisinde yaptığı operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 480 bin TL olan ve ülkeye kaçak yollarla getirilen 273 elektronik ürün, 333 bin 400 makaron, 80 kilo tütün ve 72 litre kaçak içki ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaylara ilişkin 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı.