Kocaeli’de 330 kilogram esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince bir lojistik firmasına ait konteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’de bulunan bir lojistik firmasının deposunda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen ekipler, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile depoda yapılan aramalarda bir konteynerde, arka kısmına yapılmış zula içerisinde 330 kilogram plaka, reçine ve takoz şeklinde esrar ele geçirildi.