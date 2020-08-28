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Kocaeli’de 330 kilogram esrar ele geçirildi
KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİNCE BİR LOJİSTİK FİRMASINA AİT KONTEYNER DEPOSUNDA YAPILAN ARAMALARDA 330 KİLOGRAM PLAKA, REÇİNE VE TAKOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 28.08.2020, 14:39
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Kocaeli’de polis ekiplerince bir lojistik firmasına ait konteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’de bulunan bir lojistik firmasının deposunda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen ekipler, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile depoda yapılan aramalarda bir konteynerde, arka kısmına yapılmış zula içerisinde 330 kilogram plaka, reçine ve takoz şeklinde esrar ele geçirildi.
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