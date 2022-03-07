Kocaeli’de 320 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli’de bir minibüste 320 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, organize suçlarla mücadele ekipleri Kartepe ilçesinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 320 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.