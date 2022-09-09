Kocaeli’de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 2 farklı olayda yapılan operasyonda 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 25 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şahıs yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.