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Kocaeli’de 30 kilo esrar ele geçirildi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 27.08.2022, 10:11
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu yetiştiriciliği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 kilo 805 gram kubar esrar ve ekili halde 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken İ.A. ve C.M. isimli 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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