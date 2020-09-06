Kocaeli’de 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 3 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf A. idaresindeki 34 LZ 9789 plakalı otomobil, caddede dönüş yapmak için yavaşlayan Hakan G. yönetimindeki 41 B 5253 plakalı otomobile çarptı. Yolun karşısından gelen Yusuf C. yönetimindeki 42 BAU 97 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada araçlar içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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