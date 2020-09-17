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Kocaeli’de 3 milyon TL’lik tarihi eser kaçakçılığını jandarma önledi

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN 6 ADET TEVRAT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TARİHİ DERİ KİTAP, 1 ADET TUNÇ TESTİ VE 15 ADET TARİHİ OBJEYİ 3 MİLYON TL KARŞILIĞINDA SATMAYA ÇALIŞIRKEN JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 17.09.2020, 12:30
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Kocaeli’de 3 milyon TL’lik tarihi eser kaçakçılığını jandarma önledi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde; Tevrat olduğu değerlendirilen 6 adet tarihi deri kitap, 1 adet tunç testi ve 15 adet tarihi objeyi 3 milyon TL karşılığında satmaya çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri 3 milyon karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Tevrat olduğu değerlendirilen 6 adet tarihi deri kitap, 1 adet tunç testi ve 15 adet çeşitli boyutlarda tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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