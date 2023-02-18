Kocaeli’de 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde farklı bölgelerde hırsızlık yapan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmit ilçesinde farklı bölgelerde hırsızlık yapan 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan, 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen K.A. Sakarya’da yakalanırken, otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K. ve 2 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen F.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.