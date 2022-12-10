Kocaeli’de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerden güvenlik güçlerince yakalanan 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçe ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.