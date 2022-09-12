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Kocaeli’de 22 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, yakalanan 4 araç sürücüsünden 3’ü tutuklandı.
Asayiş 12.09.2022, 09:39
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından 4 araçta yapılan aramada 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, yakalanan 4 araç sürücüsünden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 10 Ağustos’ta şüpheli görülen 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçlardan 22 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, 4 araç sürücüsü gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.
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