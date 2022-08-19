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Kocaeli’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Asayiş 19.08.2022, 01:23
Kocaeli’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

18 Ağustos Perşembe günü TEM Otoyolu üzerinde durdurulan araçta, 11 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler polis ekipleri tarafından gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S. ve A.E. isimli şahıslar Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesi gereğince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi

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