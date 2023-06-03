Kocaeli’de 187 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de bir ayda yapılan çalışmalar neticesinde 187 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 21 şüpheli ise yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik bir aylık çalışmalar neticesinde il genelinde 187 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan 21 şahıs ise gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye çıkarılan şahıslardan 8’i tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.