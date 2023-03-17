Kocaeli’de 16 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de 16 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 16 düzensiz göçmen bugün İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.