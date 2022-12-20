Kocaeli’de 127 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, 127 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 127 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.