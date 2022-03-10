Kocaeli’de 11 milyon makaron ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de durdurulan 2 kamyonun kasasından toplamda 11 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kartepe ilçesinde 2 kamyonu durdurdu. Araçların kasasında yapılan aramalarda toplamda 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.