Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yanan fabrikada incelemelerde bulunuyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasındaki yangın devam ederken, Vali Seddar Yavuz bilgi almak üzere bölgeye geldi. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Müdahale halen devam ediyor. Herhangi bir yaralanma veya hayatını kaybeden bulunmuyor” dedi.

Yangın sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı fabrikada patlama oldu. Ardından çıkan yangın sebebiyle bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma sevk edildi.

Fabrikada kimyasal maddelerin yanması sebebiyle alevler zaman zaman büyürken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi. İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay da Vali Seddar Yavuz’a eşlik etti.

"Devletin imkanlarını seferber ettik"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Dilovası OSB içinde bulunan Atabay ilaç fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın ihbarı alınması üzerine, 08.54’de ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müdahaleye başlanmıştır. AFAD, UMKE, itfaiye ve tüm devletin imkanlarını seferber ettik. Müdahale halen devam ediyor. Herhangi bir yaralanma veya hayatını kaybeden bulunmuyor. Yavaş ilerlemesinin sebebi, itfaiye erlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak ve dikkatli çalışma yapmak gerekiyor. İtfaiyemiz tüm imkanları ile sahada. Çevreye olumsuz etkisinin olup olmadığına yönelik Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz burada. Hava kalitesini ölçen sistemlerimizle ölçümler yapıyoruz. Fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndüreceğimize umut ediyor, bunun için gayret sarf ediyoruz. İnşallah zarar ve ziyan büyümeden gerekeni yapacağız” diye konuştu. Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ile fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.