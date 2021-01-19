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Kocaeli Üniversitesinde akademisyen korona virüse yenildi
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), yakalandığı korona virüs sonrasında tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 19.01.2021, 10:08
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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), yakalandığı korona virüs sonrasında tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.