Kocaeli'de kan donduran dakikalar

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk bürosuna girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir'in kapısının zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin almaya çalışırken, Emine Demir evinin balkonuna sığındı.

Yaşlı kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına giderek şahsa teslim olmasını söyledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs evden çıkmayacağını söyledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerindeki itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yaşlı kadını rehin aldığı evin balkonuna ulaştı. Bir polis memuru balkona girerek şahsın yaşlı kadını kurtarması için G.A.'yı uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye eri yaşlı kadını merdivenin sepetine bildirdi. Daha sonra aşağı indirilen kadın ambulansa bindirildi.

Balkondan içeri giren ekipler şahsı etkisiz hale getirdi

Demir'in kurtarılmasının ardından polis ekipleri, ellerine aldıkları biber gazları ile itfaiye aracının merdiveni yardımı ile evin balkonuna çıktı. Şahıslar eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs daha sonra elleri kelepçelenerek evden çıkartılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan G.A. polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadın ise ekipler tarafından yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

O anları görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda büyük panik yaşarken sokağı dolduran bazı vatandaşlar ise o anları görüntüleyebilmek için birbirileriyle yarıştı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerine aldıkları cep telefonları ile yaşanan olayı görüntülemeye çalıştı. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.