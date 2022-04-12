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Putin: "Kiev, tarafların İstanbul’daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi"
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Asayiş 12.04.2022, 08:37
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı