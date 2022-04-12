Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani soruşturması kapsamında 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak; banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen/yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 12 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.