Kobani olaylarının mali yapılanmasındaki 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

PKK/KCK’ya yönelik Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında HDP’li eski belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 48’i, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler burada savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin TL, 1 adet Kalaşnikof, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 54 adet 7.62 fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 480 tabanca fişeği, 10 adet 7.65 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kurusıkı fişeği, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ve cep telefonu ele geçirilmişti.