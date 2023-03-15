Kobani davasında 108 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kobani adıyla 6-8 Ekim 2014’te yaşanan eylemler çerçevesinde aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı 108 sanığın Ankara’da yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, bazı müşteki ve sanık avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Avukatlar müvekkillerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini, bu sebeple duruşmaya katılamadıklarını söyledi. Avukatlar, mahkeme heyetinden duruşmanın 6 Nisan’dan sonraki bir güne ertelenmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanıkların suçu işlediklerine dair delillerin bulunması sebebiyle tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartlarının devamına karar verilmesini talep etti.

2 saatlik müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, daha önceki celselerde deprem nedeniyle birçok sanık vekillerince dosyaya mazeret dilekçesi sunulduğunu belirtti. Duruşmanın 6 Nisan’dan sonraki bir tarihte yapılmasına yönelik taleplerin yoğunlukla geldiğini ifade eden mahkeme başkanı, avukatların bu taleplerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki celseyi 12 Nisan’a erteledi.