Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Kayseri’de numarası klonlanan bir kişi, mahkemede sanık durumuna düşerken, vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, "Dolandırıcılar yasa dışı dijital uygulamalardan yönlendirme yaparak, haksız kazanç elde ediyor” dedi.

Kayseri’de yaşayan bir kişi, evine gelen tebligat ile neye uğradığını şaşırdı. ’Dolandırıcılık’ suçundan hakkında kamu davası açıldığını gören şahıs, konuyu avukatına bildirdi. Yapılan incelemede, şahsın numarasının klonlandığı ve numarası ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

"Dolandırıcılar yasa dışı dijital uygulamalardan yönlendirme yaparak, haksız kazanç elde ediyor"

Konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, “Yargılama sırasında arayan numaranın müvekkile ait olsa dahi Bilgi Teknolojileri Kurumundan gelen kayıtlarda arayan telefonun e-mail numarası ile müvekkilimizin telefon numarasının örtüşmediği olay zamanında müvekkilimizin aynı dakikalarda farklı görüşmelerinin olduğu ispatlanmıştır. Dolandırıcılar tarafından yasa dışı dijital uygulamalar üzerinden yapılan aramalar ile aranan telefonda farklı numaraların gözükmesi sağlanabilmektedir. Özellikle yurt dışı üzerinden yapılan bu tarz sahte aramalar ile dolandırıcılar kimlik belgelerinin ortaya çıkmamasını sağlayabilmekte ve bu nedenle vatandaş üzerinden de haksız kazanç sağlamaktadırlar. Dolandırıcılar tarafından yönlendirme yapılarak, müvekkile ait numaranın aranan telefon üzerinde gözükmesi sağlanmış ve bu şekilde mağdur şahsın kredi kartı bilgileri alınarak, haksız kazanç elde edilmiştir. Bu şekilde mağdur olan kişiler, telefonlarının e-maillerinin farklı olmasından ve olay esnasında farklı görüşmeler yapmışlarsa bu durumu ortaya çıkararak, haklılıklarını ortaya koyabilirler" şeklinde konuştu.

Avukat Çetinyürek, bu tarz olaylarla karşılaşan vatandaşların özellikle kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.