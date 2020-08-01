Klimadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Adana’da klima ünitesindeki patlama sonucu çıkan yangında ev küle döndü. Evin sahibi yaşlı kadın "Her şeyim gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı’nda kocası yıllar önce ölen ve ondan kalan bin 600 liralık emekli maaşıyla geçimini sağlayan 5 çocuklu 88 yaşındaki Bedriye Zeren, dün Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram şekerlerini hazırlayıp iki katlı evinin balkonunda oturmaya başladı. Bir süre sonra klimanın iç ünitesinde patlama meydana geldi. Daha sonra da yangın çıktı. Bastonla güçlükle yürüyen Zeren aşağı inip yanmaktan son anda kurtuldu. Zeren’in komşuları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak evdeki eşyalar küle döndü. Yangın nedeniyle Zeren’in bayramlaşmaya gelen çocuklara hazırladığı şekerlerin yandığı evin duvar ve kapılarının da zarar gördüğü tespit edildi.

Zeren’in dün canını zor kurtardığı evine bugün tekrar gelince gözyaşlarına boğularak, "Benim kiraya çıkacak param yok. Çekyatlarımı da yeni almıştım. Her şeyim gitti. Bu yangın gece çıksa ben kurtulamazdım. Şimdilik çocuklarımda kalıyorum. Ama sonra ne yapacağımı bilmiyorum’’ dedi.