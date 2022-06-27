Klimadan çıkan yangın camide büyük hasara yol açtı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cami klimanın patlamasıyla yangın çıktı. Yangın sonrası camide büyük hasar meydana geldi.

Olay, ilçenin Kale Mahallesi’nde bulunan İrşadiye Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, camideki klima henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte camide yangın çıktı. Patlama esnasında camide kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangın kısa sürede içeriyi kapladı. Çevredekilerin camiden çıkan dumanları fark etmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonrası yangın söndürülürken, Camide büyük hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.