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Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti

Antalya’da bir kişi çaldığı onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Hırsızın olay sonrasında vakit kaybetmek için direksiyon başına bile sağ kapıdan binip soldaki direksiyonun aşına geçerek hızla uzaklaştı.

Asayiş 14.06.2021, 15:21
Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti

Antalya’da bir kişi çaldığı onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Hırsızın olay sonrasında vakit kaybetmek için direksiyon başına bile sağ kapıdan binip soldaki direksiyonun aşına geçerek hızla uzaklaştı.

Olay, Kepez ilçesi Şafak Mahallesinde bir işyerinin önünde yaşandı. İşyerine kamyonet ile gelen bir kişi, duvarda takılı bulunan klima motorunu söktü. Şahıs, daha sonra onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Şüpheli şahsın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli, acele bir şekilde yüklediği 100 kiloluk klima motorunu yakalanmadan götürmek için direksiyona bile kestirmeden geçti. Kamyonetin sağ tarafından araca binen şüpheli, aracın içinde ilerleyip direksiyonun başına geçti ve hızla olay yerinden uzaklaştı.
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