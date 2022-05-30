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Klima motoru hırsızları yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 bin lira değerindeki klima motoru çalan 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş 30.05.2022, 11:03
Klima motoru hırsızları yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 bin lira değerindeki klima motoru çalan 3 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir adreste 13 bin TL değerinde klima ünitesi motoru ve alüminyum çerçeve çalındı. Meydana gelen evden hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.G., H.G. ve S.G. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslarla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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