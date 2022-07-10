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Klima motoru hırsızı yakalandı

Adana’da sokakta bulunan klima ünitesini çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Asayiş 10.07.2022, 09:57
Klima motoru hırsızı yakalandı

Adana’da sokakta bulunan klima ünitesini çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz’da merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, kucağında klima motoru taşıyarak yürüyen kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin adam yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunan Taner Ü. (51) olduğu anlaşıldı. Taner Ü.’nün klima motorunu 50 metre uzaklıktaki bir özel eğitim kurumunun dış cephesinden çaldığı belirlendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Taner Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taner Ü.’nün klima motorunu çalma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın dikkat çekmemek için yüzünü kapattığı ve klima motorunu sökmeye çalıştığı görüldü.

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