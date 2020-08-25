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Klasik otomobil alevlere teslim oldu
BARTIN'DA, SEYİR HALİNDEKİ KLASİK OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU.
Asayiş 25.08.2020, 13:11
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Bartın’da, seyir halindeki klasik otomobil alevlere teslim oldu.
Olay, Bartın-İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. yönetimindeki 74 AAK 345 plakalı klasik otomobilin ön kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan inmesinin ardından otomobilin ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanması ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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