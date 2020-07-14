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KKTC’deki yangına Mehmetçik desteği
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE (KKTC) MEYDANA GELEN YANGINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİĞİNİ VE YANGININ YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCU KONTROL ALTINA ALINDIĞINI BİLDİRDİ.
Asayiş 14.07.2020, 17:32
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) meydana gelen yangında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini ve yangının yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC Alayköy’de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri ile gerekli desteğin sağlandığını, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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