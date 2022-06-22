KKTC’deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) dün şiddetli bir şekilde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KKTC’de dün ilk olarak Lefke’ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye’den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmıştı. Dün yerel saatle 14.00 sıralarında İskele’ye bağlı Kantara Tatlısu’ya ait Mersinlik Deresinde "Elma Bahçesi" olarak bilinen bölgede, 3’üncü bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları 1 gündür devam ediyor. Yangına helikopter, polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopterle devam edildiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını aktardı. Bakan Oğuz, bu sabah 2’si BM Barış Gücü’nden, 1’i de Türkiye’den olmak üzere 3 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan yangının kuzey ve güney doğu yönünde ilerlediği belirtilirken, yangın nedeniyle Mersinlik köyünün tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.