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KKTC’de yoğun kar nedeniyle yollar kapandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu trafiğe kapatıldı.
Asayiş 26.01.2022, 23:45
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu trafiğe kapatıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar nedeniyle bazı yolların çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Girne- Değirmenlik Anayolunu buzlanma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.