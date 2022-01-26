KKTC’de soygun: 3 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bağlı Girne’de soygunla başlayıp uyuşturucu bulunmasıyla genişleyen olayda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm merkezi Girne’ye bağlı Esentepe köyünde yabancı uyruklu şahsın evini basan 3 kişi tehditle soygun yaptı.

İddiaya göre 33 yaşındaki M.T., 28 yaşındaki H.S. ve B.Ç.Ş, Esentepe’de Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım’ın kaldığı eve açık unutulan pencereden girdi. Üç zanlı, odaların kapılarını tekme atarak kırdı ve evi dağıttı. Soyguncular, bu sırada evde bulunan Eunice Nyamandi’nin elindeki cep telefonunu tehdit ve zor kullanarak aldı ve kendilerine olan borcunu ödemesi, konunun polise yansımaması konusunda "şiddet tehdidinde" bulundu. 3 zanlı olayın ardından evden ayrıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.T., H.S ve suçla bağlantılı olduğu tespit edilen S.H.’yi Güzelyurt ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, evde 14 gram uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan üç zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri verildi. Polisin olayla bağlantılı olan B.Ç.Ş.’yi ise arama çalışmaları sürüyor.