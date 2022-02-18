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Bakan Karaismailoğlu: “1915 Çanakkale Köprüsü ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere ‘yeni Türkiye’nin bir mesajıdır”
KKTC’de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.
KKTC’de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.
KKTC’de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.
Asayiş 18.02.2022, 12:07
KKTC’de öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.