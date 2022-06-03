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KKTC’de Falyalı cinayetiyle ilgili 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü olayda tutuklu bulunan Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı. Dava 10 Haziran’a ertelendi.

Asayiş 03.06.2022, 12:00
KKTC’de Falyalı cinayetiyle ilgili 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü olayda tutuklu bulunan Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare mahkemeye çıkarıldı. Dava 10 Haziran’a ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından tutuklanan zanlılar Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare, 3 aylık tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, özel harekat polisinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Savcı Ali Hidayet, Türkiye’den de birçok emarenin ellerinde olduğunu belirterek duruşma günü talep etti. Yargıç Seran Bensen, davayı itham ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran’a erteledi.

Falyalı cinayeti

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Girne’deki Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.

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