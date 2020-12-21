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KKTC’de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda
Asayiş 21.12.2020, 18:55
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda
denizde hipotermiye girmek üzere olan Suriyeli 1 yaşındaki bebek donmaktan son anda kurtarıldı.KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 19 Aralık’ta yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalanarak Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekipler, operasyon sırasında denizin içinde hipotermiye girmek üzere olan Suriye uyruklu 1 yaşındaki Rahaf Karim’i ise son anda kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ile hayatta kalması sağlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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