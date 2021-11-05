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KKTC’de 3 sendikadan zamlara tencerelerle eylem

KKTC’de 3 sendika, zamlara karşı Başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirirken, bugün yarım gün grev yaptı.

Asayiş 05.11.2021, 17:03
KKTC’de 3 sendikadan zamlara tencerelerle eylem

KKTC’de 3 sendika, zamlara karşı Başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirirken, bugün yarım gün grev yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından zamlara karşı düzenlenen grev ve eylemde sendikalarında toplanan çalışanlar, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi güzergahından sloganlar atarak Başbakanlık önüne yürüdü. “Zamlara hayır”, “Hükümet zamları al başına çal”, “Direne direne başaracağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan ve çeşitli pankartlar taşıyan eylemciler siyah kıyafetleriyle, boş tencerelerle ve üzerinde 4 TL yazan ekmeklerle dikkat çekti. Eylemcilere hitaben ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 10 ay önce icraat hükümeti iddiasıyla kurulan koalisyon hükümetinin halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklediğini savundu. Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken tüpe, gaza, ekmeğe, akaryakıta zam yaparak halkı açlığa mahkum ettiler, yazıklar olsun” diye konuştu.

Bugünkü eylemin halka bu zamları reva görenleri protesto etmek için yaptıklarını kaydeden Bengihan, sendikaların verdiği mücadeleyi ülkenin ve çocukların geleceği, kültüre ve kimliğe sahip çıkmak için olduğunu vurguladı. Bengihan, “Zamlarla ülke insanının umutlarını, gülüşlerini, geleceğini çaldınız, yazıklar olsun size. Ülke yangın yeriyken Sayın Cumhurbaşkanı Evliya Çelebi gibi geziyorsun, sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Ülke insanı yoksulluktan kan ağlarken belli kesimlerin ödüllendirildiğini, hükümetin 64 tane müdür, müsteşar atadığını, sigorta prim desteğini de korona virüs salgınından etkilenmeyen sektörlere verdiğini savunan Bengihan, “Bu adaletsizliğe karşı susacak mıyız?” diye sordu. “Bizler ne dünümüzden, ne yarınımızdan ne sevdamızdan ne de umudumuzdan vazgeçeriz” diyen Bengihan, mücadeleyi sonsuza dek sürdüreceklerini belirtti.

"Kimse bizi siyasetle sınamasın"

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemcileri selamlayarak, hiçbir mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan üyelerine teşekkür etti. Bugün yapılan eylemin, aralarında bazı sendikalarında bulunduğu kesimler tarafından eleştirildiğine işaret eden Serdaroğlu, “Olmayan hükümete neyi kabul ettireceğiz diyorlar. Hükümet vardı da ne oldu? Kimse bizi siyasetle sınamasın. Kamu-İş emek mücadelesi vermektedir. Çav Bella şarkısını söylediğim için beni vatan haini ilan ettiler” diye konuştu. “Bu başbakana hakkınızı helal ediyor musunuz?” diye soran Serdaroğlu’na, eylemciler hep bir ağızdan “Hayır” cevabını verdi. “Yol arkadaşlarımla hiçbir zaman bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedik demeyeceğiz” diyen Serdaroğlu, “Yılanlar deliğe çekilse de o delikte başlarını ezeceğiz. Hükümetteki 3 parti başkanına sesleniyorum; halka zulüm çektiriyorsunuz. Sayın Saner başbakanlıktan değil vekillikten de istifa et. Dünyada böyle yapıyorlar” dedi. Serdaroğlu, kendilerini siyaset yapmakla suçlayanlara, “Kurtulmak yok tek başına” diye seslendi.

Son konuşmayı yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “Hayatı ucuzlatacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın her konuştuğunda fiyatların tavan yaptığını savunarak “Bu kazıkları halka gösterdiniz ama siz de bunlardan çekeceksiniz” dedi. Atan, “Eski Başbakan Saner’in adının tarihin kirli sayfalarına yazılacağını” öne sürerek enkaz bırakıldığını savundu. Kendilerini siyaset yapmakla suçlayanlara, “Yazıklar olsun” diye seslenen Atan, “Zaten siyaset harakiri yaptı. Bugünkü protesto 10 aylık protestodur. Sayın Sucuoğlu eğer zamları geri çekmezseniz size de protesto yapacağız. Yurt dışına gidince ‘KKTC’de neler oluyor?’ diyorlar, utanıyoruz” dedi.

Üç sendika başkanının konuşmaları sonrasında Başbakanlık bahçe kapısı üzerine boş tencereler ve 4 TL yazılı ekmek ile zamları simgeleyen ’kazıklar’ konularak eylem tamamlandı.

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