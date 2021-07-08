banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor

KKTC’de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

KKTC’de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 08.07.2021, 13:47
KKTC’de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

KKTC’de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde yaşanan kazada, 15 yaşındaki Mahmut Gül çalıştığı tamirhanede motor parçasını söktüğü sırada aracın motoru üzerine düştü. Motorun altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu