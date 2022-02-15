banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
Erick Pulgar:
Erick Pulgar: "Sezon sonu İtalya’ya döneceğim"

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye’ye kaçtığı yönündeki haberlere tepki göstererek, “Faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır’’ ifadelerini yer verdi.

Asayiş 15.02.2022, 23:37
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye’ye kaçtığı yönündeki haberlere tepki göstererek, “Faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır’’ ifadelerini yer verdi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye’ye kaçtığı yönündeki haberlere sert tepki gösterildi. Açıklamada, olay gecesi Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli tüm tedbirlerin aldığı vurgulanarak, basında çıkan bazı haberlerin, şaşkınlık ve hayretle takip edildiği belirtildi.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile KKTC’nin 396 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ile 8 bin 807 kilometre karelik deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başında olduğu belirtilen açıklamada, “İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Fikir beyan edenler 8 Şubat akşamı deniz durumunu göz ardı etmiş olmalıdır. Gerçek olan o günkü denizin fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve denizin bu durumunda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hususunun dikkatlerinden kaçmış olmasıdır” denildi.

Eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onlarında müteyakkız hale getirildiği aktarılan açıklamada, “Böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğini bilmemeleri nedeni ile farklı yoruma gittikleri düşünülmektedir. Ayrıca olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığını belirtmekte fayda vardır” denildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü’nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Falyalı cinayeti

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülen Veysel Sarı ve Musa Çiçek, "tasarlayarak adam öldürme", "kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma", "kasti hasar ve yerleşim yerinde ateş açma" suçlamalarından, Falyalı’nın 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık da silahlı saldırının olduğu gece kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma ve yerleşim yerinde ateş açma suçlarından Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Falyalı cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında tutuluyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11