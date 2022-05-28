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KKKA’da ölü sayısı 3’e yükseldi

Sivas’ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Asayiş 28.05.2022, 17:40
KKKA’da ölü sayısı 3’e yükseldi

Sivas’ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak’ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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