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Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda buldular

Sancaktepe’de dini nikahlı eşiyle birlikte yaşayan kadın, intihar etti. Kadının ailesi, kızlarından günlerdir haber alamayınca yaşadığı eve gidince adeta şok yaşadı. Aile, kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda buldu. Genç kadının kuzeni yaşanan olayın intihar olduğuna inanmadıklarını birlikte yaşadığı adamın kendilerine haber vermeyerek ortadan kaybolduğunu anlattı.

Asayiş 22.11.2021, 10:04
Kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda buldular

Sancaktepe’de dini nikahlı eşiyle birlikte yaşayan kadın, intihar etti. Kadının ailesi, kızlarından günlerdir haber alamayınca yaşadığı eve gidince adeta şok yaşadı. Aile, kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda buldu. Genç kadının kuzeni yaşanan olayın intihar olduğuna inanmadıklarını birlikte yaşadığı adamın kendilerine haber vermeyerek ortadan kaybolduğunu anlattı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk annesi Meral Yalçın(36) ve dini nikahlı eşi Fatih G. arasında bir süredir kıskançlık nedeniyle geçimsizlik yaşanıyordu. Eşinden şiddet gören genç kadın son olarak yakınlarından kendisine yardım etmesini istedi ve dayısının evine gitti. Ancak eşiyle konuşan Yalçın barışarak yeniden evine döndü. Son olarak annesiyle görüşen kadından bir daha haber alınamadı.

Annesi kızından 4 gün haber almaması nedeniyle evine yakınlarını gönderdi. Yalçın’ın yaşadığı eve giden yakınları evde kimsenin olmaması nedeniyle komşulara kızlarını görüp görmediklerini sordu. Binada yaşayan komşular ise genç kadının intihar ettiğini ve cenazenin polis tarafından bulunduğunu söyledi. Yaşanan olay karşısında büyük şok yaşayan Yalçın’ın yakınları Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kızlarının nerede olduğunu sordu. Polis ekipleri Yalçın’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’nda olduğunu aileye bildirdi.

Adli Tıp Kurumu’na gelen Yalçın’ın kuzeni Mehmet Yalçın cenazenin dört gündür beklediğini öğrendi. Dört gün önce ölen kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda bulan Yalçın’ın yakınları duruma tepki gösterdi.

Meral İntihar edecek bir kadın değildi

Kuzeninin intihar edecek biri olmadığını ve eşinin de olaydan sonra kendilerine haber vermeden ortadan kaybolduğunu söyleyen Mehmet Yalçın, "Adli Tıp Kurumu’nun dediğine göre cenaze buraya Pazar günü gelmiş. Bugün Cuma 4 gün sonra bizim haberimiz oldu. Normalde emniyet güçlerinin bize haber vermesi lazımdı ama bize kimse haber vermedi. İntihar edecek bir kadın değildi. ’Çocuklarım için yaşıyorum’ diyordu sürekli olarak bana. En son Eylül ayında görüştük. Bana telefon açmıştı eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve eşinin evine arkadaşlarını getirerek uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek beni aradı. ’Gel beni al’ dedi. O gece giderek kendisini aldım. Sabahta kendisini dayısına bıraktım. Akşam beni aradı ’eşimle konuştum barıştım’ dedi. İki gün sonra eşi beni aradı tehdit etti. Meral’i aradım sabah ama ulaşamadım. O da bana ’artık eşim seninle konuşmamı istemiyor’ dedi. Şu an eşi nerede bilmiyoruz. Eşinin ifadesine göre ’intihar edeceğim’ diye mesaj atmış. Eve gitmiş. Ev kilitli diyerek eve girmemiş kapıda arabada yatmış. Sabahta polis ve çilingir ile eve girmiş ve cenazeyi bulmuşlar. Ama biz buna inanmıyoruz kendisi de ortada yok" şeklinde konuştu.

Yakınları tarafından alınan Meral Yalçın’ın cenazesi Sancaktepe’de toprağa verildi.

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