banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt’un annesi ve babası, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan İhsan Çayır’dan şikayetçi olmadı. Anne ve baba, “Durumu yanlış anlamışız” diyerek şikayetten vazgeçti.

Asayiş 19.01.2021, 14:21
1
Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt’un annesi ve babası, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan İhsan Çayır’dan şikayetçi olmadı. Anne ve baba, “Durumu yanlış anlamışız” diyerek şikayetten vazgeçti.

Gaziantep’te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile olan eşi Aysel Kurt’u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlanan İhsan Çayır’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık İhsan Çayır ile avukatı Ramazan Hakan Urul duruşmada hazır bulunurken, maktul Kurt’un annesi Zennur ile babası Vakkas Kurt müşteki olarak duruşmaya katıldı. Aysel Kurt’un annesi ile babasının, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan sanık İhsan Çayır’dan şikayetçi olmamaları dikkat çekti.

Duruşmada durumu yanlış anladıklarını söyleyen baba Vakkas Kurt, kızının ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Kızımın eşini uyardım. Ona ‘Akıllı olun, kavga etmeyin’ dedim ama sabah bize kızımın kalbi durmuş denildi” demişti.

Baba, sanıktan şikayetçi olmadı

Duruşmada söz alan ve daha önce kızının eşi Çayır’dan şikayetçi olan baba Vakkas Kurt, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Durumu yanlış anladıklarını aktaran Kurt, “Kızımın sadece mide rahatsızlığı vardı” dedi.

Mahkeme başkanı şikayetinden vazgeçen baba Kurt’a, “Kızının kalp, damar veya dalak rahatsızlığı var mıydı” diye sordu. Baba Kurt, "Kızımın sadece mide ülseri vardı diye biliyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Resmi nikah yoktu. Olay günü ben olay yerinde değildim. Kızımın herhangi bir kalp damar rahatsızlığı yoktu” cevabını verdi.

Baba Kurt’un ardından konuşan anne Zennur Kurt da şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Kızının sadece mide ülseri olduğunu belirten Kurt, “Ben olayı görmedim. Kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

İddia makamı mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

“Eşime şiddet uygulamadım”

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Çayır, eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Eşimin kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çayır, “Benim bilgim yok ancak bu olayın ardından eşimin daha önce bu konuyla ilgili hastaneye gittiğini öğrendim. Sadece mide ülseri rahatsızlığı vardı” ifadelerini kullandı.

ATK raporuna göre darp yok

Sanık Çayır’ın beyanının ardından savunma için söz alan avukat Ramazan Hakan Urul, maktul Kurt’un Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisine göre travmatik durumun olmadığını belirtti. Müvekkilinin mağdura herhangi bir darp ve cebir uygulamadığını aktaran Urul, “Bu doğrultuda müvekkilim hakkında uygulanan imza zorunluluğu kaldırılsın” dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan imza ile adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, olaya ilişkin tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak maktul Kurt’la ilgili sağlık verilerinin istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayarak 4 yıl önce evlendiği İhsan Çayır’ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt, damadı Çayır’a uyarılarda bulundu. Baba Kurt’un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır eşine şiddet uyguladı. Çayır’ın evden ayrılmasının ardından Kurt’un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12