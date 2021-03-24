banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!

Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir parkta kızlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar grubu ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.03.2021, 19:38
3
Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir parkta kızlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar grubu ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’ndeki 5 kız arasında arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başarırken, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu