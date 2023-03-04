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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Kızların meydan savaşı, saç baş birbirine girdiler
Sivas’ta saç baş bir birine giren kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 04.03.2023, 16:00
Sivas’ta saç baş bir birine giren kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kavga Cami-i Kebir Mahallesi Sarayolu sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kız grubu ilk olarak sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Kızların birbirinin saçlarını çekmesi ve tekme atması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.