Kızıyla her gün geçtiği yolda kayan aracın altında kaldı: 1 yaralı

Üsküdar’da kızıyla kaldırımda yürüyen anne, yol kenarında park halindeyken birden kaymaya başlayan aracın altında kaldı. Anne ile kızının her sabah aynı yoldan geçtiği öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 09.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Ö. mavi renkteki Opel Astra marka aracını okula gitmek için yol kenarına park etti. Park halindeki araç. bir süre sonra kayarak yolda kızıyla birlikte yürüyen kadına çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kayan aracın altında kalan anne sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Her sabah buradan geçiyorlardı"

Esnaf Hakan Demirkale, “Her sabah buradan geçiyorlardı. Arkadaş arabasını buraya park etmiş. Araba buradan kayıyor. Orada bir kamyon vardı park halinde. Kadına vuruyor, sonra kamyona vurup duruyor. Sonra ambulanslar geldi, polis geldi, ambulansa aldılar, götürdüler kadını. Durumu ağırdı. Bu kadıncağız her sabah buradan işe gidiyor. Kızıyla beraber geçiyor, kızını uğurlar. Bugün kızıyla beraber geçti, beş dakika sonra da bu kaza oldu” dedi.