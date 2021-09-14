Kızının düğünü için silah kaçakçılığı yapan kadın tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 20 adet silahı satmak isterken Jandarma tarafından suçüstü yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ve Cingöz’ün evinin balkonunda yakalanıp silahları Konya’dan birlikte getirdiğini itiraf eden Hulusi Maviş, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jasat Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat Jasat ve Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, Kasaplar Mahallesindeki parkta 20 adet silah ve bu silahlara ait şarjörlerle yakalanan Durşen Cingöz isimli kadın ile, kadının evinin balkonunda yakalanan ve silahları Konya’dan birlikte getirdiklerini itiraf eden Hulusi Maviş jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Durşen Cingöz’ün uzun süredir silah ticareti yaptığı, jandarma ve polis istihbarat birimlerinin takibinde olduğu bildirildi

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